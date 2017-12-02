Chelsea Berke Özer'i izledi

Genç Berke Özer, gösterdiği performanla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Daha önce Manchester City'nin izlemeye geldiği Berke için bir İngiliz kulübü daha devreye girdi.

CHELSEA SCOUTLARI İZLEDİ

TFF 1. Lig'de Altınordu evinde Gazişehir Gaziantep'e 2-0 mağlup oldu. İngiliz kulübü Chelsea'nin scoutları Altınordu kalecisi Berke Özer'i tribünden izledi.

MAÇ SONU KONUŞTU

Berke Özer maç sonu yaptığı açıklamada "Kaç haftadır çıkışa geçemedik. Berabere kalıyoruz kaybediyoruz son zamanlardaki form durumumuz iyi değil. Herkesin bilmesi gereken bir şey var biz elimizden geleni yapıyoruz. Biz her zaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz." dedi.