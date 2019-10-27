Chelsea, Burnley deplasmanında rahat kazandı

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Chelsea deplasmanda Burnley ile karşı karşıya geldi. Turf Moor'da oynanan mücadeleyi Chelsea 4-2'lik skorla kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren goller, 21, 45 ve 56'da Pulisic ile 58'te Willian'dan geldi. Burnley'nin gollerini 86. dakikada Rodriguez ve 89. dakikada McNeil kaydetti.

PULİSİC'DEN HAT-TRİCK

21 yıl ve 38 günlük olan Pulisic, bu maçla birlikte Premier Lig'de hat-trick yapan en genç oyuncu oldu. Daha önceki rekoru da yine Chelsea'de Abraham 42 gün önce kırmıştı. Öte yandan Amerikan oyuncu, Premier Lig'de gol atan en genç ABD'li oyuncu da oldu.

Bu sonucun ardından ligde üst üste 4. galibiyetini alan Chelsea 20 puana yükselirken, Burnley ise üst üste 2. yenilgisini alarak 12 puanda kaldı.

Premier Lig'in 11. haftasında Chelsea deplasmanda Warford ile karşılaşacakken, Burnley ise Sheffield United deplasmanına konuk olacak.