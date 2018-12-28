Chelsea Cesc Fabregas ile yollarını ayırıyor

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Cesc Fabregas, kulübü Chelsea ile bağlarını kopartıyor.

Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fabregas, kulübü ile anlaşarak Ocak ayında sözleşmesini feshedecek ve "bir proje takımına" bonservissiz olarak transfer olacak.

İspanyol Marca ve İngiliz Mirror gazetelerinin haberine göre Chelsea ile sözleşme feshi konusunda anlaşan Fabregas'ı Fenerbahçe'nin dışında Fransa'da kötü günler geçiren Monaco istiyor.

Monaco Teknik Direktörü Thierry Henry ile arası iyi olan Fabregas'ın da Fransız ekibinden gelecek teklife sıcak bakabileceği belirtildi. Jorginho, Kante ve Kovacic orta sahasında kendisine yer bulamayan 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Chelsea'de sadece 5 lig maçına çıkabildi.