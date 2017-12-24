Chelsea, Everton'a takıldı

İngiltere Premier Ligi'nin 19. haftasında deplasmanda Everton ile karşı karşıya gelen Chelsea, sahadan 1 puanla ayrıldı.

CHELSEA BİR YARA DAHA ALDI

Mücadelenin ilk yarısında topla oynamada rakibine %70'e %30'luk üstünlük kuran Chelsea, Everton kalesini ablukaya alsa da aradığı golü bulamadı ve devre golsüz eşitlikle geçildi. Karşılaşmanın ikinci yarısına iki oyuncu değişikliği yaparak başlayan Sam Allardayce, Aaron Lennon'ın yerine Sandro Ramirez'i; Tom Davies'in yerine de Ashley Williams'ı oyuna aldı.

51. dakikada da Idrissa Gueye'nin sakatlanarak Beni Baningime'nin oyuna girmesi, Merseyside ekibinin tüm değişiklik haklarını erken kullanmasına neden oldu.

Chelsea, Everton üzerindeki baskısını ikinci yarıda da sürdürse de etkili pozisyonlar üretmekte zorlandı ve mücadele 0-0 sona erdi. Maviler, bu sonuçla puanını 39'a yükseltirken zirve yarışında büyük bir yara daha aldı.