Chelsea galibiyet serisine devam ediyor

İngiltere Premier Lig'de 12. hafta mücadelesinde Chelsea, Crystal Palace'ı konuk etti.

Stamford Bridge'de oynanan karşılaşma, Chelsea'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Frank Lampard'ın takımına galibiyeti getiren golleri, 52. dakiakda Tammy Abraham ve 79. dakikada Christian Pulisic kaydetti.

Premier Lig'de üst üste 6. maçını da kazanan Chelsea, bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltti ve lider Liverpool'u takibini, maç fazlasıyla ikinci sırada sürdürdü.

Ligde üst üste 4. maçından da galibiyet alamayan Crystal Palace ise 15 puanla 9. sırada yer aldı. Chelsea, milli ara sonrası Premier Lig'in 13. haftasında Manchester City deplasmanına konuk olacak. Crystal Palace ise Liverpool'u ağırlayacak.

ABRAHAM VE PULISIC DURDURULAMIYOR

Chelsea santrforu Tammy Abraham, 12. Premier Lig maçında 10. golünü atmış oldu. Maviler'in bir diğer yıldızı Pulisic ise, İngiltere Premier Lig'de ilk 11'de başladığı son 3 maçta 5 gol attı ve bu sezon 13 maçta 5 gol, 6 asistlik performansa ulaştı.