Chelsea ile Leicester City yenişemedi

Metz-Monaco maçında son anda kadrodan çıkarılan Falcao'nun Fransız yöneticilere, "Ben artık Galatasaray’ın futbolcusuyum. Bu maçta oynayıp riske giremem" dediği ortaya çıktı.

3

Hasan Şaş'ın istifa etme sebebi kızına edilen küfür

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Denizli'de tribünlerden kızına küfür edildiği ifade etti. Şaş bu duruma kızdığını ve Galatasaray'a zarar vermemek için istifa ettiğini dile getirdi.