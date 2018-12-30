Chelsea Kante'nin golüyle kazandı

İngiltere Premier Ligi'in 20. haftasında Chelsea konuk olduğu Crystal Palace deplasmanından 1-0'lık skorla galibiyetle ayrıldı.
Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. İkinci yarının hemen başında 51. dakikada Chelsea, N'golo Kante'nin ayağından gelen golle 1-0 öne geçti. Maçın geri kalanında başka gol olmadı ve maç 1-0 sonuçlandı.
Chelsea bu galibiyetle puanını 43'e çıkartıp 4. sıradaki yerini sağlamlaşırırken Crystal Palace 19 puanla 14. sırada kaldı. Premier Lig'in 21. haftasında Chelsea,Stamford Bridge'de Southampton'u ağırlayacak. Crystal Palace ise Wolverhampton'a konuk olacak.