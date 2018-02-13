Chelsea kendine geldi

İngiltere Premier League'de 27. hafta kapanış maçında Chelsea ile West Bromwich Albion karşı karşıya geldi. İki haftadır 3 farklı yenilgiler alan Maviler, Hazard önderliğinde rakibini net bir skorla yenerek moral buldu.

CHELSEA FARKLI KAZANDI

Mücadelenin 25. dakikasında Giroud ile paslaşan Eden Hazard düzgün vuruşuyla golü buldu ve ilk 45 dakikanın skorunu belirledi.

Sakatlıktan dönen Morata, Giroud'nun yerine 60. dakikada oyuna dahil olurken, Maviler 63'te Moses'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. 71. dakikada Belçikalı yıldız Hazard bir kez daha sahneye çıktı ve Londra ekibi, rakibini 3-0 mağlup etti.

Chelsea iki hafta aradan sonra galip gelirken, puanını 53'e çıkardı ve haftayı 4. sırada tamamladı. Üst üste 3. yenilgisini alan West Brom ise 20 puanla sona sırada yer aldı.