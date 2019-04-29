Chelsea, ManU deplasmanında istediğini aldı

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren iki ekip, Old Trafford'da karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip 11. dakikada 1-0 öne geçti. ManU atağında son olarak Luke Shaw, sol direğin yanından topu penaltı noktasının hemen ön sağına bıraktı. O noktada Juan Mata bekletmeden vurdu ve topu ağlarla buluşturdu.

CHELSEA AVANTAJINI KORUDU

Chelsea, 43. dakikada kaleci David de Gea'nın büyük hatasında skoru eşitledi. Rudiger'in uzaktan sert şutunda kaleci de Gea topu kontrol edemezken; hemen sağında biten Marcos Alonso, topu ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1 yaptı.

İki takımın kaleye sut çekmekte zorlandığı maçın 90+3'üncü dakikasında Rojo'nun kafa vuruşunda Pedro meşin yuvarlağı çizgiden çıkarttı ve maç da 1-1 sona erdi.

Ole Gunnar Solskjaer'le uzun dönemli sözleşme imzaladıktan sonra kötü sonuçlarla dikkat çeken Kırmızı Şeytanlar, puanını 65'e çıkarmasına karşın 6. sırada kaldı ve büyük bir fırsat tepti. 4. sıradaki yerini koruyan Chelsea ise puanını 68'e çıkardı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarını son 2 haftaya taşıdı.