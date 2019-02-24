Chelsea M.City maçında Sarri çıldırdı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki ezeli rekabete damga vuran olayları sizler için derledik.

Devre arasında scoutlar tarafından önerilen Marcao ve Luyindama'yı kadrosuna katan Galatasaray, yaz transfer döneminde aynı politikayı izlemeye devam edecek.

Başakşehir, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Bursaspor'u 3-0 mağlup etti ve puan kaybı yaşamadı.

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, kazanılan Akhisarspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Bizi pazar, derbiyi pazartesi oynattıklarına göre bir bildikleri vardır" diyerek TFF'ye tepki gösterdi.

1 İtalya'nın gündemi Wanda Nara-Mauro İcardi çifti İnter'de Mauro İcardi'nin kaptanlığını alındı. Golcü futbolcu kadroya girmek istemeyince taraftar, eşi Wanda Nara'nın arabasını taşladı. Yaşanan bu gelişmeler İtalya'nın gündemine oturmuş durumda.

2 Selman ManU'ya talip Selman'ın, 'Kırmızı Şeytanlar' lakaplı dünyaca ünlü İngiliz kulübü Manchester United için 3.8 milyar poundluk bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

3 Japonlardan TFF'ye 2 milyon euroluk teklif Nagatomo ve Kagawa'nın Süper Lig'e gelmesinin ardından Türk futboluyla yakından ilgilenmeye başlayan Japonlar, G.Saray-Beşiktaş derbisinin gündüz oynanması için TFF'ye 2 milyon euro teklif etti.

4 İspanyol basınına konuşan Kameni Türk futbolunu kötüledi Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Kameni, Marca gazetesine konuştu. Tecrübeli eldiven, "Türk futbolu çok tuhaf. Statta çok fazla sigara içildiğinden bu durum beni etkiledi " dedi.

5 Mehmet Özdilek'in 'maçı kaybettik' gafı Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 4-2 kazandıkları Sivasspor maçı sonrası karşılaşmayı kaybettiklerini ifade etti. Araya giren basın mensupları Özdilek'in gafını düzeltti.

6 Fatih Terim UEFA'yı suçladı Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Avrupa Ligi'nde Benfica ile rövanç maçında golsüz berabere kaldıkları maçta hakem kararlarını eleştirdi.

7 Beşiktaş'tan TFF'ye derbi isyanı F.Bahçe derbisinin pazartesi günü oynanacak olması Beşiktaş yönetimini kızdırdı. Siyah-beyazlı idareciler, "Biz neden G.Saray derbisini pazar günü oynadık? Biz Türk değil miyiz?" diyerek isyan etti.

8 Denayer'den Messi'ye frikik önlemi Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın Lyon'a konuk olduğu maçta ilginç bir pozisyon yaşandı. Lyon forması giyen Denayer, Messi'nin frikikten gol atmasını önlemek için barajın altına yattı.

9 Fenerbahçe'nin 6 maçlık fikstürü Süper Lig'de 15. sırada yer alan Fenerbahçe'yi çok zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-lacivertliler 6 maçlık periyotta şampiyonluk yarışındaki 3, düşme hattındaki 2 ekiple oynayacak.