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Chelsea M.City maçında Sarri çıldırdı

Manchester City, Chelsea'yi penaltılarda yenerek İngiltere Lig Kupası'nı müzesine götürdü. Kepa'nın, uzatmaların son dakikalarında oyundan çıkmayı reddetmesi maça damgasını vurdu.

Chelsea M.City maçında Sarri çıldırdı
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İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan ve 120 dakikası 0-0 sona eren mücadelede penaltıları 4-3 kazanan Manchester City kupanın sahibi oldu.

KEPA SARRİ'Yİ ÇILDIRTTI 

Karşılaşmaya Chelsea kalecisi Kepa damga vurdu. Chelsea menajeri Sarri, uzatmaların sonunda Kepa'yı kenara alarak yedek kalecisi Caballero'yu oyuna sürmek istedi ancak Kepa bunu reddetti ve oyundan çıkmadı. Bunun üzerine çok sinirlenen Sarri maçı terk etmek üzere tünele kadar gitti ancak sonrasında geri döndü.

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