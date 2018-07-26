Chelsea Morata için Milan'dan 70 milyon euro istedi

Chelsea'nin, Alvaro Morata'yı transfer etmek isteyen Milan'dan 70 milyon Euro bonservis istediği öne sürüldü.

Sky Sports'ta yer alan haberde; iki kulübün çarşamba günü Morata için biraraya geldiği ve Londra'da görüşmelerin yapıldığı kaydedildi. Milan Sportif Direktörü Leonardo'nun forvet listesinde ilk sırada yer alan Morata için Chelsea ile masaya oturduğu ve 70 milyon Euro'luk fiyatı aldıktan sonra masadan kalktığı belirtildi.

Leonardo'nun Morata sonrası Monaco'dan Radamel Falcao ve Juventus'tan Gonzalo Higuain için de masaya oturacağı ve 3 oyuncu arasından birinin transfer edilmeye çalışılacağı bilgisi verildi.

Geçen sezon 65 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olduğu Chelsea'de 31 maçta 11 gole imza atan Morata, sezon sonunda yerini Olivier Giroud'a kaptırmıştı.