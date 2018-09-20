Chelsea Selanik'ten 3 puanla ayrıldı

Premier League’e 5 maçta aldığı 5 galibiyet ile fırtına gibi bir giriş yapan Chelsea, UEFA Avrupa Ligi’ne de Yunanistan’da aldığı galibiyet ile başladı.

Selanik’te PAOK’a konuk olan “Maviler”, Eden Hazard, David Luiz ve Cesar Azpilicueta gibi oyuncuların dinlendirdiği karşılaşmayı 7. dakikada gelişen kontratakta Brezilyalı hücumcu Willian’ın attığı gol ile 1-0 kazanmayı başardı.

Willian, Chelsea ile Avrupa kupalarında çıktığı son 15 maçta 10 gol atıp 3 de asist yaptı.

Grubun diğer maçında Belarus ekibi BATE Borisov, Macaristan’da konuk olduğu Mol Vidi’yi 27. dakikada Jasse Tuominen ve 85. dakikada Egor Filipenko'nun attığı golle 2- 0 yendi. L Grubu’nda ikinci hafta maçlarında BATE Borisov PAOK’u, Chelsea ise Mol Vidi’yi 4 Ekim Perşembe günü ağırlayacak