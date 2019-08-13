Chelsea Süper Kupa Finali için İstanbul'a geldi

1 UEFA’dan Süper Kupa için İstanbul rehberi 14 Ağustos’ta Vodafone Park’ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan Süper Kupa finali için UEFA İstanbul’a seyahat edeceklere tavsiyelerde bulundu.

2 Henry Onyekuru Monaco'da Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Onyekuru, 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Monaco'ya transfer oldu.

3 Real Madrid ile Barcelona'nın Neymar kapışması Transfer görüşmesi yaptığı için PSG'nin bu haftaki maç kadrosuna alınmayan Neymar, İspanya'nın iki devini peşine taktı.

4 Rebocho Beşiktaş'ta Beşiktaş, Guingamplı sol bek Pedro Rebocho'nun kiralık olarak transfer edildiğini resmen açıkladı.

5 Beşiktaş'ta hedef forvet transferi Yönetime forvet listesi sunan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Aboubakar, Borja, Babacar ve Kamil Wilczek'ten birinin alınmasını istedi.

6 Galatasaray'da defans alarm veriyor Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da savunmada yapılan hatalar, teknik direktör Fatih Terim'i endişelendiriyor.

7 Kolarov'a alternatif Riza Durmisi Kolarov için yapılan girişimlerden bir sonuç alamayan Fenerbahçe, alternatif isimlere yöneldi. Laziolu Durmisi ile el sıkışan sarı-lacivertliler, Roma'dan gelecek cevaba göre hareket edecek.

8 Beşiktaş, Konoplyanka'da mutlu sona çok yakın Konoplyanka için Schalke ile 2.5 milyon euroya anlaşan siyah-beyazlı yönetimin, ödeme planı konusunda Alman ekibiyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

9 Jardim: Falcao'yu haftaya oynatacağım Falcao ile her konuda anlaşan Galatasaray, Monaco ile görüşmelerini sürdürürken, Fransız ekibinin hocasından beklenmedik bir açıklama geldi.