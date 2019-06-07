Chelsea transfer yasağı için CAS'a başvurdu

SkySports'da yer alan habere göre Chelsea, FIFA tarafından kendisine verilen iki dönemlik transfer yasağının kaldırılması için CAS'a başvuruda bulundu.

FIFA, Şubat ayında Chelsea'ye 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde yapılan usulsüzlük nedeniyle 2 dönem transfer yasağı vermişti.

FIFA Temyiz Kurulu, Nisan ayında Chelsea'nin transfer yasağına ilişkin yaptığı başvuruyu reddetmiş, İngiliz kulübüne CAS'a başvurmanın yolu açılmıştı.

Chelsea, CAS'taki başvurusundan da olumlu yanıt alamadığı takdirde iki transfer dönemi boyunca bir oyuncuyu kadrosuna katamayacak.