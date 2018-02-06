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Chelsea, Watford'dan 4 yedi

İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea, Watford'a 4-1 yenildi, şampiyonluk ümitleri büyük oranda sona erdi.

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İngiltere Premier Lig'de 26. hafta maçında Chelsea, Watford'a 4-1 mağlup oldu ve lider Manchester City ile puan farkı 19 puana yükseldi.

Bir önceki hafta sahasında Bournemouth'a 3-0 yenilen Stamford Bridge ekibi, bu kez Watford karşısında tutunamadı.

Ev sahibi ekip, 30. dakikada Bakayoko'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. 42. dakikada Deeney'in golü geldi ve Watford 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken; 82. dakikada Eden Hazard'ın golü Chelsea'yi umutlandırdı: 1-1. Ancak Maviler'in sevinci sadece 2 dakika sürdü ve Pereyra'nın golüyle Watford 2-1 öne geçti.

88'de Deulofeu, farkı 3'e çıkaran golü atarken; 90. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Pereyra skoru belirledi, Chelsea: 1 - Watford: 4. Sahadan üst üste 2. kez yenilgiyle ayrılan Chelsea 50 puanda kaldı ve lider Manchester City'nin 19 puan gerisine düştü. 5 maç sonra kazanan Watford ise puanını 30 yaptı ve alt sıralardan kurtulma yolunda dev bir adım attı.

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