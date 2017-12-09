Chelsea, West Ham'a kaybetti

İngiltere Premier Ligi'nin 16. haftasında Chelsea, beklemediği bir puan kaybı yaşadı. Haftaya üçüncü sırada giren ve önlerinde yer alan iki takım Manchester United ile Manchester City'nin birbirleriyle oynayacağı haftada Chelsea, deplasmanda West Ham'a 1-0 mağlup oldu.

GALİBİYETİ ARNOUTOVİC GETİRDİ

Ligde tam 9 hafta sonra kazanan ve yeni teknik direktör David Moyes ile ilk galibiyetine ulaşan West Ham'a 3 puanı getiren gol, 6. dakikada Marko Arnoutovic'ten geldi.

7 HAFTA SONRA MAĞLUP OLDULAR

İkinci yarıda baskılarını arttıran Chelsea, son dakikalarda özellikle Morata ile mutlak gol pozisyonlarından yararlanamadı ve 7 hafta sonra mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Chelsea, 4. yenilgisini aldı ve 32 puanda kaldı. Hayati puanlar alan West Ham ise 3. galibiyetini alarak 13 puana yükseldi ve 18. sıraya yükseldi.