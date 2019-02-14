Chelsea, Zidane'ı istiyor

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Premier Lig'de son olarak Manchester City'ye 6-0 yenilen Chelsea'de Sarri'yle yollar ayrılacak. İtalyan menajerin yerine geçecek en güçlü aday ise Zidane.

REAL'DEN SONRA TAKIM ÇALIŞTIRMADI

Real Madrid'e 3 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandırarak başarılması güç bir rekora imza atan Zidane, sezon başında sürpriz bir kararla görevden ayrılmıştı. İspanyol devinden istifa ettikten sonra herhangi bir takımı çalıştırmayan Zidane, İngiltere'nin yolunu tutabilir.

Premier Lig'de 6. sırada yer alan Chelsea, Sarri'yi gönderecek. İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre Maviler, Zidane'ı transfer etmek istiyor. Chelsea'nin Zidane için yarışta olduğu ekibin Manchester United olduğunu yazan İngilizler, Kırmızı Şeytanlar'ın Solskjaer'in gösterdiği mükemmel performans sonrası fikir değiştirebileceğini ifade etti.

ManU'nun başında 12 maça çıkan ve sadece PSG'ye yenilen Solskjaer'le uzun bir sözleşme yapmaya sıcak bakan Manchester United'ın bu durumda Zidane'dan vazgeçeceği ve Chelsea'nin işini kolaylaştıracağı aktarıldı.



