Chelsea, zorlanmadan kazandı

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Newcastle United ile Chelsea karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi Chelsea, 2-1'lik skorla kazandı.

Chelsea'nin baştan sona tek kale oynadığı maçta ilk gol ancak 76. dakikada penaltıdan geldi. %80'nin üzerinde topla oynayan Chelsea, Marcos Alonso'ya yapılan faulle penaltı kazandı.

Topun başına gelen Eden Hazard, topu ağlarla buluşturdu. Newcastle United, bu gole 83. dakikada cevap verdi. DeAndre Yedlin'in ortasına Joselu ön direkte kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu.

Chelseali oyuncular, golden önce Yedlin'in Giroud'ya dirsek vurduğu ve faul verilmesi gerektiği yönünde yoğun itirazlarda bulundu. Chelsea, mücadele 1-1 bitecek denirken 87. dakikada Olivier Giroud'nun indirdiği topta Marcos Alonso'nun vuruşuyla 2-1 öne geçti.

Golde top DeAndre Yedlin'e çarpıp ağlarla buluşunca, Yedlin kendi kalesine attı şeklinde kayda geçti. Eden Hazard, bu golle birlikte Jimmy-Floyd Hasselbaink'i geride bırakarak 70 Premier Lig golüyle Chelsea tarihinin en golcü 3'üncü ismi haline geldi.

Bu sonucun ardından Newcastle United 1 puanda kaldı, Chelsea ise 9 puana yükseldi. Chelsea, gelecek hafta Stamford Bridge'te Bournemouth'u ağırlayacak. Newcastle ise Etihad'da Manchester City'nin konuğu olacak.