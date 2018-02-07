Chelsea'de Conte'nin yerine ilk aday Luis Enrique

Chelsea, Premier Lig'de pazartesi akşami kritik bir maça çıkacak. Son iki karşılaşmadan 3 farklı skorla mağlup ayrılan Londra ekibi, West Bromwich Albion’a da puan kaybederse menajer Antonio Conte ile yolların ayrılabileceği ifade ediliyor.

İLK ADAY LUİS ENRİQUE

Conte'nin görevine son verilmesi halinde yerine düşünülen ilk aday; Luis Enrique. İspanyol basını, Chelsea ile Luis Enrique arasında ilk görüşmelerin yapıldığını yazdı. Haberi manşetine taşıyan Sport gazetesi, Londra kulübünün 47 yaşındaki teknik direktörle 2,5 yıllığına anlaşmaya vardığını öne sürdü.

Gazete, Conte'nin takım üzerindeki hakimiyetini yitirdiğini ve bu nedenle bu hafta oynanacak West Bromwich Albion karşılaşmasının İtalyan çalıştırıcı için çok kritik bir öneme sahip olduğu değerlendirmesini yaptı. Chelsea, Şampiyonlar Ligi 2. turunda Lluis Enrique’nin eski takımı barcelona ile kozlarını paylaşacak.