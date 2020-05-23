Chelsea'de koronavirüs krizi

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan ligler arasında bulunan Premier Lig, futbola geri dönmek adına hazırlıklarını sürdüyor.

Ancak İngiliz ekiplerinden Chelseali futbolcular arasında ise koronavirüs krizi yaşanıyor...

KANTE İDMANA ÇIKMADI

Daha önce bir maçın ardından soyunma odasında bayılan ve bazı rahatsızlıkları olduğu bilinen N'Golo Kante, kendisini riske atmak istemediği için antrenmanlara çıkmak istemediğini yönetime iletti.

Yönetimin olumlu dönüş yaptığı oyuncunun, takımıyla birlikte ne zaman idmanlara çıkacağı ise belirtsizliğini koruyor.

4 FUTBOLCU OYNAMAK İSTEMEDİ

Öte yandan Chelsea'deki koronavirüs krizi Kante ile sınırlı kalmadı...

İngiliz ekibinde, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 4 oyuncunun ise salgın nedeniyle oynanacak karşılaşmalarda görev almak istemedikleri ortaya çıktı.

Mavilerde; Pedro, Caballero, Giroud ve Willian da kulüpte devam etmek istemedi. Caballero ve Giroud ile sözleşme uzatılarak uzlaşılsa da Willian ve Pedro konusunda henüz bir anlaşma yapılamadı.