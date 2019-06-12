Chelsea'de Lampard sesleri yükseldi

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'i üçüncü sırada bitiren, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Chelsea, yeni teknik direktör arayışlarında Derby County'i Premier Lig'e yükselten, eski futbolcusu Frank Lampard'ı gündemine almış durumda.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Maurizio Sarri ile yollarını ayırmayı planlayan Chelsea, yeni sezonda takımı Frank Lampard'ın emanet edeceği belirtiliyor.

İngiliz ekibinin önümüzdeki hafta Sarri'nin Juventus ile anlaşmasının ardından Frank Lampard ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Chelsea'nin ayrıca eski futbolcularından Didier Drogba'ya da Lampard'ın ekibinde görev vermeye hazırlandığı ifade ediliyor.

Frank Lampard ile Didier Drogba geçtiğimiz Salı günü Londra'da birlikte görülmüş, ikilinin bu birlikteliklerinin Chelsea'de alacakları görevi konuşmaya ilişkin olduğu iddia edilmişti.

2002-2014 yılları arasında Chelsea forması giyen Frank Lampard, İngiliz ekibi ile birlikte 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 3 Premier Lig, 4 FA Cup, 2 İngiliz Lig Kupası, 3 İngiliz Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. 40 yaşındaki menajer, 2017-18 sezonunun başından beri Derby County'nin başında bulunuyor.