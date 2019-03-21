Chelsea'de Sarri'ye boykot hazırlığı

İngiltere Premier League ekiplerinden Chelsea'de gündem taraftarlar ile takımın teknik direktörü Maurizio Sarri arasındaki ilişki.

KOMBİNELER SATILIYOR

İngiliz basınındaki haberlere göre "Maviler"in taraftar grupları Sarri'yi takımın başında istemezken, Stamford Bridge'deki ilk maça da gitmeme boykotuna hazırlanıyor.

Daily Mail'in iddiasına göre, kombine sahibi 700'ü aşkın taraftar maça gitmeyecek ve stadyumdaki koltuklarını satışa çıkardı. Haberde bazı taraftarların bileti satışa çıkarmayacağı ve maça da gitmeyeceği de belirtildi.

Sezona efektif ve zirve yarışında bir başlangıç yaptıktan sonra özellikle son zamanlarda kötü günler geçiren Chelsea, şu anda 57 puan ile 6. sıraya kadar gerilemiş durumda.