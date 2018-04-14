Chelsea'den muhteşem geri dönüş

Premier Lig'de 34. haftanın açılış maçında Chelsea, deplasmanda Southampton'ı 3-2 mağlup ederek iki haftalık galibiyet hasretine son verdi.

CHELSEA 70'DEN SONRA DÖNDÜ

İlk yarıyı Dusan Tadic'in 21. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde kapatan ev sahibi Southampton, 60. dakikada Jan Bednarek ile farkı ikiye çıkardı. Ancak bu andan sonra harika bir geri dönüşe imza atan Chelsea, 70. dakikada Olivier Giroud, 75. dakikada Eden Hazard ve 78. dakikada bir kez daha Giroud'nun golleriyle maçı 3-2'ye getirdi.

GİROUD BAŞROL OYNADI

Kalan bölümde Southampton'ın bulduğu fırsatlarda Chelsea kalecisi Thibaut Courtois gole izin vermedi ve karşılaşma 3-2 Chelsea üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın 61. dakikasında Alvaro Morata yerine oyuna giren Giroud, kaydettiği iki golle Chelsea'nin maçı çevirmesinde başrolü oynadı.

Fransız golcü, devre arasında transfer olduğu Chelsea'de ilk Premier League gollerini atmış oldu.

Bu sonucun ardından puanını 60'a yükselten Chelsea, Şampiyonlar Ligi'ne katılım yarışını sürdürürken, düşme hattında yer alan Southampton üst üste dördüncü mağlubiyetini yaşayarak 28 puanda kaldı.