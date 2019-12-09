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Chelsea'den ocak ayı için dev transfer bütçesi

Chelsea, cezanın kalkması sonrası ocak ayı için 165 milyon euro bütçe ve 3 transfer hedefi belirledi.

| Haber Merkezi
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Chelsea, CAS'tan transfer yasağının düşürülmesi ve ocak ayında transfer yapmalarının önünde engel kalmaması sonrası harekete geçti.

The Sun'da yer alan habere göre; Chelsea yönetimi 165 milyon euro bütçe belirledi ve menajer Frank Lampard ile de mutabık kaldıktan sonra 3 büyük hedef belirledi.

İLK HEDEF SANCHO VE ZAHA 

Chelsea'nin listesinin ilk sırasında Borussia Dortmund'dan sağ ve sol açık oynayabilen Jadon Sancho yer aldı. İkinci hedef ise Crytal Palace'ın sağ açığı Wilfried Zaha olarak belirlendi. Listenin son sırasındaki isimse Leicester City'nin başarılı sol beki Ben Chilwell oldu.

Chelsea, özellikle Jadon Sancho ve Wilried Zaha konusunda ısrarcı olacak. Ben Chilwell hamlesi ise kadroda Marcos Alonso olması nedeniyle 'zaruri' bir hedef olarak gösterilmedi.

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