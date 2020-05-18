Chelseali Callum Hudson-Odoi tutuklandı

The Sun'da yer alan habere göre; İngiltere'de koronavirüse yakalanan ilk futbolcu olan Callum Hudson-Odoi, İngiltere hükümeti tarafından getirilen koruyucu önlemleri ihlal etti.

Haberde, Hudson-Odoi'nin, bir modele iç çamaşırlarını giyerek Londra'daki evine ziyaret etmesini istediği belirtildi. İsmi açıklanmayan genç model de Odoi'nin evinin bulunduğu bölgeye geldi.

POLİS VE AMBULANS GELDİ

Gecenin ilerleyen saatlerinde Odoi'nin evine çağırdığı genç kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, görgü tanıklarının ifadesine göre bir futbolcu da polis tarafından tutuklandı.

Tutuklanan ismin Hudson-Odoi olduğu ifade edildi.