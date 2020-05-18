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Chelseali Callum Hudson-Odoi tutuklandı

Chelsea ve İngiltere Milli Takımı'nın gelecekteki en büyük yeteneklerinden biri olması beklenen Hudson-Odoi'nin, karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi.

| Haber Merkezi
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The Sun'da yer alan habere göre; İngiltere'de koronavirüse yakalanan ilk futbolcu olan  Callum Hudson-Odoi, İngiltere hükümeti tarafından getirilen koruyucu önlemleri ihlal etti.

Haberde, Hudson-Odoi'nin, bir modele iç çamaşırlarını giyerek Londra'daki evine ziyaret etmesini istediği belirtildi. İsmi açıklanmayan genç model de Odoi'nin evinin bulunduğu bölgeye geldi.

POLİS VE AMBULANS GELDİ

Gecenin ilerleyen saatlerinde Odoi'nin evine çağırdığı genç kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, görgü tanıklarının ifadesine göre bir futbolcu da polis tarafından tutuklandı.

Tutuklanan ismin Hudson-Odoi olduğu ifade edildi.

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