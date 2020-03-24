Chelseali Hudson-Odoi koronayı yendi

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve binlerce insanın ölümüne yol açan koronavirüs, futbol camiasını da derinden etkilemişti.

Birçok sporcu, yapılan testler sonrasında bu virüse yakalandığını açıklarken, Chelsea'de forma giyen 19 yaşındaki İngiliz futbolcu Hudson-Odoi de virüsün kendisine tespit edildiğini açıklamıştı.

ODOİ'DEN İYİ HABER GELDİ

Yaklaşık 2 hafta önce corona virüs olduğunu açıklayan Odoi, müjdeli haberi duyurdu. 19 yaşındaki futbolcu, kendini iyi hissettiğini ve her zamanki haline döndüğünü doğruladı.

Odoi, bu sezon toplamda 27 müsabakada rol alırken 4 gol 6 asistle oynadı.