Chelsea'nin bileği bükülmüyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde tüm kulvarda mağlubiyet yüzü görmeyen tek takım olarak dikkati çekiyor.

Sezon başında İtalyan teknik adam Maurizio Sarri'yi takımın başına getiren Chelsea, lig, kupa ve Avrupa kulvarında yoluna yenilgisiz devam ediyor.

YENİLGİSİZ ŞAMPİYON ADAYI CHELSEA

Kadrosunu İspanyol ekibi Athletic Bilbao'dan 80 milyon avroya aldığı kaleci Kepa ve Sarri'nin eski takımı Napoli'den 57 milyon avroya renklerine bağladığı orta saha oyuncusu Jorginho ile güçlendiren Londra temsilcisi, namağlup üç takımdan biri olarak mücadele ettiği Premier Lig'de şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alıyor.

Geride kalan 12 haftada West Ham, Liverpool, Manchester United ve Everton ile berabere kalan Chelsea, ligde yenilgileri bulunmayan Manchester City ve Liverpool'un ardından üçüncü sırada bulunuyor.

Liverpool ve Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldıkları mağlubiyetlerle tüm kulvarlarda yenilgisizlik unvanını kaybetti. Chelsea, 5 kez müzesine götürdüğü Lig Kupası'nda da adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Üçüncü turda Liverpool'u, dördüncü turda Derby County'yi eleyen Chelsea, çeyrek finalde Bournemouth ile eşleşti. Sarri'nin öğrencileri, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde ise yoluna kayıpsız devam ediyor.

Yunanistan'ın PAOK, Macaristan'ın Vidi ve Belarus'un BATE takımı ile aynı grupta yer alan Chelsea, yaptığı 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Chelsea, rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde sadece 1 gol gördü. Yeni sezonda çıktığı 18 resmi maçta da yenilmeyen Chelsea, sezon öncesi, geçen yılın şampiyonu Manchester City ile yaptığı Community Shield kupası maçını 2-0 kaybetmişti.