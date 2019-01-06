Chelsea'nin son gözdesi Cavani

İngiltere Premier League ekiplerinden Chelsea'de santrfor arayışları sürüyor.

Takımın mevcut kadrosundaki Alvaro Morata ve Oliver Giroud'dan memnun olmayan teknik direktör Maurizio Sarri, kış transfer döneminde takviye arayışında.

Bir diğer İngiliz ekibi Bournemouth'dan Callum Wilson ve İtalya Serie A ekibi Milan'da kiralık olarak forma giyen Gonzalo Higuain'in yanı sıra "Maviler"in son olarak Fransa Ligue ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen Edinson Cavani'yi listesine eklediği öne sürüldü.

Daily Express'in haberine göre Uruguaylı santrfor için 50 milyon sterlinlik bir teklife hazırlanan Chelsea, 4. sırasında bulunduğu ligde ilk 6 sıradaki en az gol atan takım olarak kalmak istemiyor. Bu sezon PSG ile 18 resmi maça çıkan Cavani, 13 gol attı.