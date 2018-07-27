Chelsea'nin yeni hedefi Gonzalo Higuain

Antonio Conte ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Maurizio Sarri'yi geçiren ve ilk olarak Sarri'nin eski kulübü Napoli'den Jorginho'yu transfer eden, geçtiğimiz günlerde de kaleye 37 yaşındaki veteran oyuncu Robert Green'i takviye eden Chelsea'de transfer çalışmaları devam ediyor.

CHELSEA GÖZÜNÜ HİGUAİN'E DİKTİ

İngiliz basınının iddiasına göre takımda bekleneni veremeyen Alvaro Morata'nın adı İtalyan ekibi Milan ile anılırken, Cristiano Ronaldo'nun kadroya katılmasından sonra Juventus'tan ayrılmasına kesin gözü ile bakılan Gonzalo Higuain, Chelsea'nin hedefinde.

60 MİLYON EURO TALEP EDİLİYOR

Juventus, Higuain için 60 milyon Euro bonservis ücreti talep ederken, Chelsea'nin yeni talebi pazarlıkları yeniden başlattı. Buna göre stoper hattına da takviye arayışında olan Maviler, Juventus'un genç stoperi Daniele Rugani'yi istiyor.

Rugani ve Higuain'e paket halinde 100 milyon Euro teklif ettiği öne sürülen Chelsea, Manchester United'ın gündemindeki Willian'ın takımdan ayrılması halinde bir de kanat transferi yapacak. Ayrıca, Real Madrid tarafından istendiği bilinen takımın en önemli iki yıldızı Eden Hazard ve kaleci Thibaut Courtois'nın durumu transfer hareketlerini şekillendirecek.