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Chelsea'ye kendi evinde Valencia şoku

Chelsea, Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında Valencia'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetti.

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Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Chelsea ile Valencia karşı karşıya geldi.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 74'ü gösterdiğinde sahneye Rodrigo çıktı ve Valencia'yı öne geçirdi. Chelsea 87. dakikada Barkley'nin kullandığı penaltı atışından faydalanamadı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Valencia, Chelsea'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Chelsea, ikinci haftada Lille'e konuk olacak. Valencia ise evinde Ajax'ı konuk edecek.

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