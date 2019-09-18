Chelsea'ye kendi evinde Valencia şoku

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Chelsea ile Valencia karşı karşıya geldi.
Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Dakikalar 74'ü gösterdiğinde sahneye Rodrigo çıktı ve Valencia'yı öne geçirdi. Chelsea 87. dakikada Barkley'nin kullandığı penaltı atışından faydalanamadı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Valencia, Chelsea'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Chelsea, ikinci haftada Lille'e konuk olacak. Valencia ise evinde Ajax'ı konuk edecek.