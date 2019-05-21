Chelsea'yi kadın teknik direktör çalıştırabilir

KRALSPOR / DIŞ HABER

Chelsea'de son yıllarda beklenen başarı bir türlü sağlanamıyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri oyuncu grubunun teknik adamları istememesi. İtalyan teknik adam Sarri de aynı sonu yaşayabilir.

Daha önce Mourinho ve Conte'nin gönderilmesinde başta Hazard olmak üzere futbolcu grubu başrol oynamıştı. Deneyimli teknik adam Sarri için de aynı durum söz konusu.

SARRİ'NİN YERİNE HAYES GEÇEBİLİR

İngiliz basınından Sky Sports, Sarri'yle yolların ayrılması durumunda takımın başına geçebilecek sürpriz bir ismi gündeme getirdi.

Chelsea'nin kadın futbol takımını çalıştıran Emma Hayes'in erkek futbol takımının başına geçebileceği ifade edildi.

(Sky Sports'ta yer alan haber)

Premier Ligi üçüncü sırada bitiren Chelsea'de Sarr'inin, "Ligi üçüncü sırada bitirdik. Avrupa Ligi'nde finaldeyiz. Harika bir sezon geçirdik" açıklaması tepki çekmişti. Tarafarların eleştirileri okları Sarri'ye dönmüşken, İtalyan hocanın Juventus'un gündemine gelmesi ayrılığın kaçınılmaz olduğu şeklinde yorumlandı.

Sky Sports'ta yer alan haberin detaylarında, Sarri'nin yerine Hayes'in geçebileceği vurgulanırken, kadın teknik direktörlerin gelecekte erkek takımlarını çalıştıracağı ve Premier Lig'de de bu durumun yaşanacağı aktarıldı.

Takım yönetme, motivasyon, futbol bilgisi gibi kavramların cinsiyetle alakalı olmadığı ifade edilirken, Hayes'e böyle bir teklif yapılması durumunda nasıl cevap vereceğinin merak konusu olduğu belirtildi.

Emma Hayes, Chelsea Kadın Futbol takımıyla ligi üçüncü sırada bitirirken, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı final oynama başarısı gösterdi.