Cheryshev'in babası: Salah dünya çapında bir yıldız değil

Rusya Milli Takımı'nın Villareal de oynayan yıldız futbolcusu Denis Cheryshev'in babası Dimitri Cheryshev, Rusya'nın Mısır ile oynayacağı karşılaşma hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ALTIN AYAKKABIYI ALAMAZ"

Mısır'ın yıldızı olan Muhammed Salah hakkında konuşan Cheryshev'in babası, Salah için, "O çok iyi bir oyuncu ama dünya çapında bir yıldız değil. Altın ayakkabıyı alması bence imkansız, bu ödülü bence Ronaldo, Messi, Neymar veya Kane alır. Salah'yı Liverpool çok iyi kullanıyor ve bu sebeple orada çok iyi oynuyor, Mısır Milli Takımı'nda durum farklı olacak." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bu sene Liverpool'da başarılı bir sezon geçiren Salah, Liverpool adına 44 gol atma başarısını göstererek Altın Ayakkabı kazanmıştı. Salah geçirdiği sakatlık sebebiyle Dünya Kupası'na sakat olarak gelse de Mısır takımının bu kupada en çok güvendiği oyuncu olacak. Suudi Arabistan karşılaşmasında aldıkları galibiyetten dolayı ekstra motive olduklarını belirten Dimitri Cheryshev, Mısır maçı içinde hazır olduklarını söyledi.

Mısır Milli TAkımı teknik direktörü Hector Cuper hakkında da yorumlarda bulunan Cheryshev, "Cuper'in yönettiği takımlarla birkaç kere karşılaştım, o çok taktiksel bri teknik adam, ona karşı nasıl oynayacağını asla bilemezsin, bu mçata önümüze gelen her fırsatı değerlendirmemiz lazım." ifadelerine bulundu.