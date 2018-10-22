Chicago Bulls, Ömer'i serbest bıraktı

Doğu Konferansı ekiplerinden Chicago Bulls, yaşadığı rahatsızlıktan dolayı bir süredir forma giyemeyen milli basketbolcu Ömer Aşık'ın serbest kaldığını duyurdu.

Chicago Bulls, Ömer'in yerine kadroya Shaquille Harrison'ı kattı. Ömer Aşık, şubat ayında New Orleans Pelicans'tan ayrılarak 2010-11 ve 2011-12 sezonlarında da görev yaptığı Bulls'a imza atmıştı.

Bir süredir hastalığı nedeniyle forma giyemeyen milli basketbolcu, Bulls kariyerinde çıktığı 152 maçta 2,9 sayı, 4,4 ribaunt ortalamaları yakaladı.