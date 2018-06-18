Chicharito: Almanya galibiyetini fazla abartmayın

Dünya Kupası B Grubu'nda oynanan Almanya ve Meksika arasındaki karşılaşmada 1-0'lık sonuç ile galip gelen Meksika, son turnuvanın şampiyonunu yenerek sürpriz bir sonuç yakaladı.

Meksika bu sonuç ile Almanya'yı ilk defa resmi bir müsabakada mağlup etme başarısına imza attı. Tarihi bir zafer olarak nitelendirilen bu galibiyet Meksika'da büyük coşkuyla kutlandı.

"TARİHİ BİR ZAFER DEĞİL"

Meksikalı taraftarların bu coşkusuna ters olarak, Meksika'nın 29 yaşındaki forveti Javier "Chicharito" Hernandez alınan galibiyetin bu kadar kutlanmaması gerektiğini ve o kadar büyütülecek bir başarı yakalamadıklarını dile getirdi. Chicharito, "Bence tarihi bir zafer değil, çünkü önemli olan gruptan çıkmamız ve bunu başarmak için hem Kore'yi hem de İsveç'i yenmeliyiz. Hedefimiz Dünya Kupası finali, bu sebeple bu galibiyet bizim için önemli bir adım ve bizim için iyi bir motivasyon olacak. Sakin olmalıyız ve önümüzdeki maçlara konsantre olmalıyız, sonuçta kimse Dünya Kupası'na sadece ilk maçı kazanmaya gelmiyor." açıklamalarında bulundu.