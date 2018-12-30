Chicharito için Valencia devreye girdi

Beşiktaş'ın forvet transferi listesinde bulunduğu iddia edilen West Ham'ın Meksikalı forveti Javier 'Chicharito' Hernandez için İspanya'dan transfer iddiası geldi.
Sezon başında kadrosuna Batshuayi'yi katan ancak beklediğini alamayan Valencia'nın Meksikalı golcüyü transfer etmek istediği belirtildi.
HERNANDEZ, TRANSFERE SICAK BAKIYOR
İspanyol Levante-EMV gazetesinin haberine göre Hernandez de Valencia teknik direktörü Marcelino ile görüşme gerçekleştirdi ve transfere yeşil ışık yaktı. 30 yaşındaki Meksikalı forvet, bu sezon West Ham ile 15 maça çıkarken 5 gol ve 2 asist üretti.