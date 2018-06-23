Chicharito: Rüyaların ötesindeyiz

Meksika'nın Güney Kore'yi 2-1 yendiği maçta ülkesi adına 50. golüne ulaşan Javier 'Chicharito' Hernandez, karşılaşmanın ardından konuştu.

ALÇAK GÖNÜLLÜ OLMALIYIZ

Büyük bir başarı yakaladıklarını kaydeden Hernandez, "Söyleyecek söz bulamıyorum. Şu anda rüyalarımızın ötesindeyiz. Sakin olmalı, alçak gönüllü olmalıyız. Eleştirileri unutmadık. Yarından itibaren İsveç maçına odaklanacağız." sözlerini kullandı.

HAYALİMİZ KUPAYI KAZANMAK

Meksika'nın bir diğer futbolcusu Miguel Layun ise "Nereye kadar gideceğimizi şu anda bilmemiz mümkün değil ancak hayalimiz Dünya Kupası'nı kazanmak." şeklinde konuştu.