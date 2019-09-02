Chicharito, Sevilla'da

Transferin son gününde forvet arayışlarını sürdüren Sevilla, aradığı golcüyü ada da buldu.

3 YILLIK ANLAŞMA

Sevilla, West Ham United'tan 31 yaşındaki Meksikalı forvet Javier 'Chicharito' Hernandez'i üç yıllığına renklerine bağladı. İngiliz medyası transferin yaklaşık 10 milyon dolara yakın bir bedelle gerçekleştiğini belirtti.

Chicharito Hernandez, West Ham United kariyerinde çıktığı 63 maçta 17 gol attı. Meksikalı forvet daha önce Chivas, Manchester United, Real Madrid ve Bayer Leverkusen'de forma giydi. Hernandez, Sevilla'da Kulen Lopetegui'nin bu sezonki 14. transferi oldu.