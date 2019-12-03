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Chicharito: Transfer tekliflerine açığım

Seviila forması giyen 31 yaşındaki Chicharito geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

| Haber Merkezi
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Yaz aylarında Galatasaray'ında gündeminde olan ama Falcao transferinden sonra vazgeçilen Meksikalı golcü Chicharito 8 milyon euro bedelle yeni transfer olduğu Sevilla'da iyi bir başlangıç yapamadı.

Açıklamalarda bulunan Chicharito kulüpteki geleceğinden de bahsetti ve transfer olmaya hazır olduğunu söyledi.

"MLS'İ DÜŞÜNEBİLİRİM"

MLS Ligi'nden övgüyle bahseden 31 yaşındaki usta ayak "MLS sürekli gelişen bir lig, düşünebilirim. Hep geleceğe bakarım. Her fırsata da olabildiğince açığım." dedi.

Chicharito bu sezon La Liga'da forma şansı bulduğu 7 maçta 1 gol attı.

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