Chicharito’nun menajeri Beşiktaş'ın teklifini doğruladı

Forvet transferi için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, West Ham United’dan Chicharito için de girişimde bulunmuştu.

Bir süre önce İngiliz ekibi ile temasa geçen siyah beyazlılar, Meksikalı oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralama konusunda teklif sundu.

TEKLİFİ DOĞRULADI

Kulüpler arasında görüşme sürerken, 29 yaşındaki futbolcunun menajerinden açıklama geldi. Meksika’da yayın yapan Fox Sport televizyonuna konulan menajer Eduardo Hernandez, Beşiktaş’ın teklifini doğruladı.

KULÜPLER GÖRÜŞÜYOR

Siyah beyazlıların Chicharito’yu transfer etmek için girişimde bulunduğunu söyleyen menajer Hernandez, “Beşiktaş West Ham United’a Chicharito’yu kiralamak için teklifini sundu. Görüşmeleri takip ediyoruz. Bizim önceliğimiz Chicharito’nun daha fazla süre alması. Bir anlaşma yok ama iki kulüp görüşmeyi sürdürüyor.” şeklinde konuştu.

Meksikalı futbolcu sezon başında Bayer Leverkusen’den West Ham United’e 18 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Bu sezon İngiliz ekibi ile 21 maça çıkan Chicharito 4 gol attı.