Chiellini: Kane dünyanın en iyilerinden biri

Juventus - Tottenham karşılaşmasında gözler Harry Kane'in üzerinde olacak. Premier Lig'in en skorer oyuncusu, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Londra ekibinin umut bağladığı en önemli gol ayağı olacak.

"KOMPLE BİR SANTRAFOR"

Karşılaşmada Kane'i savunma görevini yerine getirecek isimlerden Giorgio Chiellini bir basın toplantısı düzenledi ve İngiliz santrforu birebirde tutmanın çok kolay olmadığını dile getirdi. Harry Kane'in olağanüstü bir futbolcu olduğunu belirten İtalyan defans oyuncusu, 24 yaşındaki yıldızın son birkaç yılda kendisini çok geliştirdiğini söyledi.

Chiellini, "Hem gol atıyor hem de takım arkadaşlarına pozisyon yaratıyor. Komple bir santrfor. Oyun karakteriyle mevkisinde neden dünyanın en iyilerinden biri olduğunu ortaya koyuyor. Tottenham bence ona sahip olduğu için çok şanslı" ifadelerini kullandı.

Londra ekibinin kadrosunda Kane dışında da çok etkili hücum oyuncuları olduğunu belirten Chiellini, hedeflerinin sadece Kane'i değil, Tottenham'ı durdurmak olacağını ifade etti. Juventus'ta sakatlıkları süren Barzagli, Dybala, Matuidi, Cuadrado ve Lichsteiner; Tottenham maçında görev alamayacak