Chiellini: Melo, Balotelli'den de beterdi

Giorgio Chiellini, 'Ben Giorgio' kitabında kariyeriyle ilgili bilgiler paylaştı.

Tecrübeli defans oyuncusu, Melo ve Balotelli'yi hiç sevmediğini söyledi.

İşte Chiellini'nin sözleri:

"BALOTELLİ ÇOK NEGATİFTİ"

"Kariyerimde iki oyuncuyu gerçekten hiç sevmedim. Balotelli, çok negatif biriydi. Kimseye saygısı yoktu. Brezilya'ya karşı oynadığımız 2013 Konfederasyon Kupası maçında, hiçbir şey yapmadı. O gün gerçekten bir tokadı hak ediyordu. Bazı insanlar onun en iyi 5 golcüden biri olduğunu düşünüyordu. Ancak, ben onun hiçbir zaman ilk 20'ye girdiğini bile düşünmüyorum."

"MELO, BALOTELLİ'DEN DE BETERDİ"

"Şimdi düşününce, Balotelli'den bile daha kötü tek bir oyuncu vardı, Felipe Melo. Gerçekten beterin beteriydi. Saygısız insanlarla gerçekten yan yana durmam. Felipe Melo ile bir aradaysanız her zaman onunla kavga etme ihtimaliniz vardır. Bunu o dönem yöneticilere de söyledim. Felipe Melo, aramızdaki çürük elmaydı."

"Balotelli ve Felipe Melo'ya karşı kötü bir niyetim yok. Ancak, bu oyuncularla ilgili bir şey paylaşmam gerekiyorsa paylaşırım. Ben herkesin en iyi arkadaşı değilim, bu normal. Ancak, bu iki insan gerçekten bütün tahammül sınırlarının ötesindeler. Bu insanlarla ilgili sorun, birkaç maç kötü oynamaları ya da günlerinde olmamaları değil. Birkaç gece dışarıda takılmaları da değil. Problem, onların içlerinde. Bazı şeyler bir kez olabilir ama tekrar ediyorsa problemdir."