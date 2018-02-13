Chloe Kim'den tarihi zafer

Final müsabakasındaki üçüncü ve son denemesinde harika bir performans ortaya koyarak 98.25'lik derece elde eden Birleşik Amerikalı sporcu, altın madalyanın sahibi oldu.

Güney Kore'den Amerika'ya göç eden bir ailenin çocuğu olarak California'da doğan 17 yaşındaki sporcu, ikinci ve üçüncü atlayışlarında üst üste 1080 derecelik dönüşler gerçekleştirdi. Bir yarışta bunu başaran ilk kadın sporcu olan Kim, elde ettiği 98.25'lik dereceyle de altın madalyaya ulaştı.

2000 yılı sonrasında doğup Kış Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan ilk kadın sporcu olarak tarihe geçti. 2018 PyeongChang'da iki gün önce bir diğer ABD'li sporcu Redmond Gerard, snowboard slopestyle kategorisinde altın madalya kazanarak 2000 doğumlular arasında şampiyonluk sevinci yaşayan ilk erkek sporcu olmuştu.

Çin adına yarışan Liu Jiayu ikinci denemesinde elde ettiği 89.75'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi olurken, ülkesine snowboardda ilk olimpiyat madalyasını kazandırdı. Podyumu tamamlayan isimse 85.75 puanla ABD'li Arielle Gold oldu.