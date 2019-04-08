Choupo Moting'in kaçırdığı inanılmaz gol

Fransa Ligi'nde açık ara farkla lider olan PSG, sahasında Strasbourg'u konuk etti. Mücadeleden 3 puan çıkaramayan PSG, şampiyonluğunu ilan etme şansını da kullanamadı.

BOŞ KALEYE GOLÜ ATAMADI, ŞAMPİYONLUK ERTELENDİ

Karşılaşmanın 28. dakikasında Christopher Nkunku'nun gönderdiği pasta Moting ağlara doğru giden topu adeta çizgiden çıkardı. Maxim Choupo Moting son bir dokunuşla golü atmak isterken ters bir vuruşla topu durdurunca, Strasbourg defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.





Moting pozisyonun ardından büyük üzüntü yaşarken, karşılaşma 2-2 sona erdi. PSG'nin gollerini Eric Maxim Choupo-Moting ve Thilo Kehrer atarken, konuık takımın golleri Nuno Da Costa ile Anthony Gonçalves'ten geldi.

Kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan PSG, kutlamaları 1 hafta erteledi. 81 puanlı PSG, ligde en yakın rakibi Lille'in 20 puan önünde yer alıyor.