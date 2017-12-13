Chris Froome dopingli çıktı

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), geçtiğimiz sezon Tour de France - La Vuelta dublesi yaparak dikkatleri üzerine çeken Chris Froome'un doping testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

ÇİFTE ZAFERLE DİKKAT ÇEKTİ

UCI tarafından yapılan yazılı açıklamada Team Sky lideri Froome'un, 2017 Vuelta'nın devam ettiği 7 Eylül tarihinde alınan doping numunesinde yasaklı maddeye rastlandığı belirtildi. Sonucun pozitif çıkmasının sebebinin, "salbutamol" maddesini içeren nefes açıcı bir ilaç olduğu bilgisi verildi.

Konuya ilişkin Team Sky'ın internet sitesine açıklamada bulunan 32 yaşındaki Froome, "Bilindiği gibi astım hastasıyım ve kuralların bilincindeyim. İzin verilen sınırda olmak koşuluyla nefes açıcı ilaç kullanıyorum. Vuelta'da astımım daha da kötüleşti. Ben de takım doktorunun tavsiyesiyle salbutamol dozajını artırdım. İzin verilen dozu aşmamak için her zamanki gibi azami dikkati gösterdim. Bisiklet sporundaki lider rolümü çok ciddiye alıyorum. Tahlil sonuçlarını incelemek, kesinlikle UCI'nın hakkıdır. Ben ve takımım gereken her bilgiyi sunmaya hazırız." ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz sezon Tour de France'ta 4. zaferini elde eden Chris Froome, daha sonra katıldığı Vuelta'yı da genel klasmandaki en yakın rakibi Vincenzo Nibali'nin 2 dakika 15 saniye önünde kazanarak bunu başaran ilk Büyük Britanyalı bisikletçi olmuştu.