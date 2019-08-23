Christian Coleman'a doping suçlaması

Usain Bolt'un profesyonel atletizm kariyerini sonlandırmasının ardından 100 metre branşının en etkili isimlerinden biri görünümde olan Christian Coleman, doping iddiaları ile gündeme geliyor.

BBC'de yer alan habere göre üst üste üç kez doping kontrol testine girmeyen 23 yaşındaki ABD'li atletin, 12 ay ile 2 sene arasında bir ceza alabileceği belirtiliyor.

Coleman, söz konusu cezayı alması halinde Eylül ayında Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nı kaçırma riski ile karşılaşacak