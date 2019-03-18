Christian Eriksen'in bedeli 230 milyon euro

Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası'ndan elenen ve La Liga'da kötü bir sezon geçiren Real Madrid, sezon sonu için transfer listesinde Tottenham'dan Christian Eriksen'i aldı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Tottenham, Real Madrid'in ilgilendiği Eriksen için rekor bonservis ücreti talep ediyor.

Haberde; Premier Lig ekibinin, Danimarkalı futbolcuyu 230 milyon euronun altında bir teklife bırakmayacağı belirtildi. Tottenham ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon 38 maçta 7 gol attı ve 12 asist yaptı.