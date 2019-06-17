Christian Sapunaru Denizlispor'da

Denizlispor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Son olarak Kayserispor forması giyen Rumen stoper Cristian Sapunaru resmen imzayı attı.

Bir yıllık sözleşme imzalayan Sapunaru, "Şu an Denizlispor'a transferim gerçekleştiği için çok mutluyum. Bundan sonra yeni takımımla önemli başarılar yakalamak için çok çalışacağım" açıklamasını yaptı.

35 yaşındaki Rumen stoper, kariyerinde 399 maça çıktı. 38 gol 6 asistlik performans sergileyen Sapunaru, geçen sezon Kayserispor formasıyla 31 maçta 2 gol attı. P.Bukarest'e futbol hayatına başlayan Sapunaru, FC National, Porto, Real Zaragoza, Elche, Pandurii, Astra Giurgiu ve Kayserispor'da forma giydi.