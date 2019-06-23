1 Çiçekçiler Mesut'u kızdırdı Bir eğlence mekanından çıkan Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, kendisinden zorla para almak isteyen çiçekleri bağırarak azarladı.

2 Kasımpaşa'nın Trezeguet inadı kırılıyor Geçtiğimiz sezondan bu yana Trezeguet'i transfer etmek isteyen ve defalarca Kasımpaşa yönetimiyle görüşen Galatasaraylı idarecilerin, bu kez Paşa'yı ikna etmeye çok yaklaştığı öğrenildi.

3 Beşiktaş Kadınlar Futbol Takımı rakip arıyor Beşiktaş Kadınlar Futbol Takımı, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin olmadığı liglerde iki yıldır şampiyon oluyor.

4 Galatasaray'da Aboubakar sesleri Diagne'yi Araplara satmaya hazırlanan Galatasaray'da hedef, Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan Portolu Aboubakar.

5 Sinan Bolat Beşiktaş'a önerildi Karius'a yedek bir kaleci arayan Beşiktaş'a menajerler tarafından Sinan Bolat önerildi. A Milli Takım'a da çağrılan 30 yaşındaki kaleci daha önce G.Saray'da da oynamıştı.

6 Ali Koç'un transfer listesi Ali Koç'un dün yaptığı açıklamaların ardından sarı-lacivertli taraftarları heyecan bastı. Max Kruse ve Kolarov gibi yıldızların da yer aldığı o transfer listesi ortaya çıktı.

7 Yanlışlıkla atılan nefis gol Pahang ile Perak arasında oynanan Malezya Kupası maçında orta sahadan muazzam bir gol atıldı

8 Rodallega Denizlispor’da Denizlispor, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega ile her konuda anlaştı.

9 Quaresma'nın pembe takım elbisesi Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma pembe takım elbisesiyle kameralara poz verdi.