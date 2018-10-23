Cihat Arslan: Sevilla'dan başarıyla döneceğiz

UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü hafta maçında 25 Ekim Perşembe günü İspanya temsilcisi Sevilla'ya konuk olacak Akhisarspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Akhisar Şehir Stadı'nda teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü. Yeşil-siyahlı ekip, ısınma hareketleriyle başlayan idmanda kondisyon ağırlıklı çalıştı.

Antrenman taktik çalışma ve dar alanda çift kale maçla tamamlandı. Sakatlıkları süren Bilal Kısa, Serginho, Vrsajevic ile hasta olan Manu antrenmanda yer almadı.

BAŞARIYLA DÖNECEĞİMİZE İNANIYORUM

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Sevilla maçı öncesi sakat oyuncuların kendileri için bir handikap oluşturduğunu dile getirirken, Avrupa maçlarının her takım için vitrin niteliğinde olduğuna dikkati çekti.

Güçlü bir rakiple karşılaşacaklarını aktaran Arslan, "Sevilla, son yıllarda 3 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu almış bir ekip. Çok ciddi bir takım. Biz de hazırlıklarımızı yaparken bu bilinçle çalıştık. Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi versek de Avrupa maçları hep farklıdır. Hasta ve sakat oyucumuz çok olmasına rağmen, dar da olsa birbirine sahip çıkan bir ekiple, oradan başarıyla döneceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Ligde Kasımpaşa'ya karşı aldıkları 5-0'lık yenilgiye de değinen Arslan, "Golü atamayınca takımın kazanamama stresi başladı. Yediğimiz golden sonra da tamamen maçtan vazgeçtik. Bence üzücü tarafı buydu. Bazen geriye de düşebilirsiniz ama takım dimdik ayakta olur, inancını devam ettirir. Biz Kasımpaşa maçında kazanmaya olan inancımızı kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.