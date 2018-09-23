Cihat Arslan'dan Kone esprisi: İnşallah hamile değildir

Adanaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, başı döndüğü için oyundan çıkan oyuncusunun son durumu hakkında konuşurken ilginç bir espri yaptı.

KONE'NİN SON DURUMU SORULDU

Yayıncı kuruluşa konuşan Cihat Arslan, "Famoussa Kone'nin çıkarken başı dönüyordu. Durumu nasıl?" sorusuna "İnşallah hamile değildir!" yanıtını verdi.

Cihat Arslan: İnşallah hamile değildir - VİDEO

Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir takıma karşı mücadele verdiklerini söyledi.

Daha organize olabileceklerini ama başaramadıklarını ifade eden Arslan, şöyle konuştu: "Maç öncesi düşündüklerimizi gerçekleştiremedik. O öz güveni de bulamayınca, trajikomik bir gol yedik. Maç 1-0 oldu ve sonrasında hatalar ve telaş geldi. Daha sonra 2-0 oldu. Maçın gidişatını değiştirecek ne tempo ne de oyun vardı ve karşılaşma 2-1 bitti. Kazandıkları için Boluspor'u tebrik ediyorum."